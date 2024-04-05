Названо п'ять знаків зодіаку, з якими неможливо залишитися друзями після розлучення

Розлучення ніколи не буває приємним, але деякі знаки зодіаку переживають його важче, ніж інші. За словами астрологів, ніколи не зможуть зберегти дружні стосунки після розставання Тельці, Близнюки, Леви, Терези та Скорпіони.

Телець

Розлучення з Тельцем може нагадувати сюжет фільму жахів. Якщо він не може зберегти стосунки з вами, він зробить усе можливе, щоб ніхто цього не зробив. Може пройти багато часу, доки він "відпустить" екса.

Близнюки

Спочатку процес розставання з Близнюками проходить гладко, без зайвого драматизму, але бувають ситуації, коли представник цього знаку може раптом перетворитися на злісну особистість, єдине бажання якої – помститися і показати, наскільки неправа була інша людина. коли втратила його.

Лев

Леви дуже самовпевнені, тому просто не можуть зрозуміти, як інша людина могла захотіти з ними розлучитися. Уродженець знаку звик вважати, що він переможець, воїн, цар всесвіту, і бути його другою половинкою – велика честь.

Терези

Терези мають здатність маніпулювати будь-якою ситуацією і повернути все на свою користь. Їм властива неймовірна зарозумілість, тому вони готові використовувати будь-яку зброю, щоб переконати, що винна інша людина, а не вони.

Скорпіон

Скорпіони тихі, задумливі та загадкові. Таке поєднання може змусити вас подумати, що під час розлучення у вас були стосунки з якимсь божевільним персонажем із фільму жахів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.