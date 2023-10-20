Названо п'ять найвірніших знаків зодіаку: вони ніколи не зрадять

Серед усіх уродженців зодіакального кола є п'ять, які найбільше цінують вірність у стосунках, твердять астрологи. Їм важливі довіра, відданість, відчуття безпеки та близькості. Зразком вірності називають Тельців, Раків, Дів, Скорпонів та Козерогів

Телець (20 квітня – 20 травня)

Тельці очолюють список найвірніших знаків зодіаку, адже для них вірність та відданість партнеру так само очевидні, як дихання. Уродженці знаку високо цінують стабільність та безпеку у житті. Як тільки вони вступають у стосунки, віддають усе своє серце коханій людині. Це ідеальні кандидати для створення союзу на все життя.

Рак (22 червня – 22 липня)

Раки славляться своєю емоційною глибиною та турботою про своїх близьких. Вони не можуть собі уявити, що зрадять того, кого люблять. Уродженці знаку дуже вірні та віддані і залишаються зі своїми близькими як у добрий, так і в поганий час.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Діви, які люблять наводити лад у своїх справах, вірні та віддані своїм партнерам. Їх доброзичливий характер дозволяє їм легше досягти взаєморозуміння у стосунках та запобігти можливим кризам. Будучи надзвичайно практичними людьми, вони охоче вкладають час та сили у підтримку відносин. Беручи шлюб, Діви ставлять собі за мету стримати свої обіцянки і залишатися вірними своєму партнерові.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони відомі своєю вірністю та відданістю. Хоча їм зазвичай потрібен деякий час, щоб повністю довіритися іншій людині, як тільки це станеться, вони повністю залучаються до стосунків. Якщо вони впевнені, що знайшли справжнє кохання, повністю присвятять себе своєму партнеру і захистять створені ними відносини.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Козерогами рухає необхідність створити міцну основу для стосунків. Їх не бентежать проблеми, вони віддані своїй другій половинці і дуже серйозно ставляться до своїх зобов'язань щодо іншої людини. Вони вважають вірність наріжним каменем тривалих відносин. Якщо Козероги незадоволені стосунками, вони закінчать їх чесно, а не зрадять партнеру.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.