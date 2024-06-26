Названо пасивно-агресивні знаки зодіаку: з ними складно будувати стосунки

Агресія негативно позначається на будь-яких стосунках, але деякі проявляють її у пасивній, а не відкритій формі. За словами астрологів, мова йде про Овнів, Раків, Дів та Скорпіонів. Читайте детальніше!

Овен

Імпульсивні Овни відомі своєю пристрастю, але їхня агресивна натура заважає їм самим бути щасливими. Уродженці знаку часто висловлюють своє невдоволення без прямої конфронтації, але відсутність відкритого діалогу не допомагає вирішити проблему. Саркастичні коментарі видають Овнів із головою – їм не вдається приховати агресію.

Рак

Емоційні Раки приховують свої справжні почуття, щоб уникнути конфліктів. Ця тенденція може зробити їх схильними до пасивно-агресивної поведінки. Замість того, щоб безпосередньо висловлювати своє розчарування, Раки можуть маніпулювати та шантажувати інших.

Діва

Діви відомі своїм перфекціонізмом та схильністю до критики. Уродженці знаку можуть використовувати пасивно-агресивну тактику, щоб висловити своє розчарування. Це може включати їдкі коментарі або пасивне ігнорування людини.

Скорпіон

Емоційна глибина Скорпіонів може зробити їх схильними до пасивно-агресивної поведінки, коли вони скривджені чи злиться. Уродженці знаку замість прямої конфронтації можуть використовувати тактику маніпуляції або помсти, щоби висловити своє невдоволення. Їхня потреба в контролі часто проявляється в пасивно-агресивній поведінці.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.