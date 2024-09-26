Названо пари за знаком зодіаку, в яких головною буде жінка

Стосунки в парі можуть складатися по-різному, але астрологи стверджують, що є союзи, в яких завжди головною буде жінка. Читайте, про кого йде мова!

Пара №1: жінка – Скорпіон, чоловік – Терези

Чоловік-Терези найчастіше закохується в екстравагантну жінку-Скорпіона з першого погляду. Такий чоловік спокійний, врівноважений і може повністю підкоритися "капризам" другої половинки. У парі Терези – Скорпіон жінка довіряє своєму чоловікові, а той божеволіє від неї. Чоловік дозволяє жінці домінувати – і вона не проти цього.

Пара №2: жінка – Козоріг, чоловік – Близнюки

Інфантильні чоловіки-Близнюки схильні перекладати всю відповідальність на плечі жінки-Козорога. Вона дуже сильна, витривала та заповзятлива, тому приймає ініціативу. Чоловік-Близнюки шукає "вигоду" у стосунках, оскільки не любить брати на себе відповідальність, такі стосунки вигідніші для нього. Вони будуть можливі доти, доки жінка-Козоріг виконуватиме свою роль "начальника". Потім, коли їй це набридне, союз чекає на крах.

Пара №3: ​​жінка – Овен, чоловік – Риби

У цій парі чоловік не сприймає досягнення жінки як свої програші. Навпаки, він завжди підтримує її і спонукає робити більше. З іншого боку, ця жінка почувається "реалізованою" у таких стосунках, адже чоловік-Риби здатний спокійно реагувати навіть на її провокації.

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