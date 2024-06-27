Названо пари за знаком зодіаку, яким не варто проводити відпустку разом: загрожують конфлікти

Багато пар мріють провести відпустку разом, щоб отримати море незабутніх вражень, але буває так, що відмінності у звичках здатні зіпсувати всі плани. За словами астрологів, є пари за знаком зодіаку, яким не варто вирушати у подорож разом. Читайте детальніше!

Лев та Скорпіон

Леви та Скорпіони не зможуть отримати задоволення від спільної відпустки через різні звички та пріоритети. Леви рано лягають спати і рано встають, а Скорпіони – нічні люди. Леви люблять відвідувати головні туристичні пам'ятки, а Скорпіони вважають за краще шукати незвідані, загадкові місця.

Козерог та Водолій

Козорогам та Водоліям навіть забронювати тур буде непросто – Козероги хочуть побувати в наймодніших та найцікавіших місцях, а Водолії шукають тихіші та менш відвідувані місця. Козороги хочуть побачити знаменитостей, а Водоліям цікаво поспілкуватись із місцевими жителями.

Овен та Козоріг

Овни незалежні, енергійні та імпульсивні, що може дратувати Козорогів. Вони також незалежні, тому коли захочуть піти на прогулянку, легко можуть кинути партнера в номері. Козороги хоч і практичні та терплячі, але люблять розкіш, що теж може стати приводом для конфліктів. Їжа в звичайному барі безумовно не для них.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.