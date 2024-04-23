Названо пари за знаком зодіаку, які найчастіше розбивають одне одному серця

Деякі пари не можуть побудувати гармонійні стосунки, незважаючи на тяжіння. За словами астрологів, це може пов'язано із впливом зірок. Читайте далі, які знаки зодіаку з великою ймовірністю розіб'ють один одному серця.

Овен та Скорпіон

Овни відомі своєю прямотою, а Скорпіони глибоко емоційні та загадкові. Їхні стосунки будуть сповнені конфліктів, адже Овни спалахують за мить, а Скорпіони ображаються дуже довго. Емоційні гойдалки швидко втомлять обох.

Близнюки та Діва

Близнюки люблять веселощі і не терплять обмежень, а Діви прагнуть порядку та стабільності. Хоча ці два знаки можуть мати інтелектуальний зв'язок, але різні погляди на життя рано чи пізно призведуть до краху стосунків. І тоді емоційних зривів не уникнути, особливо у схильних до перфекціонізму Дів.

Лев та Водолій

Амбіційні Леви шукають у стосунках уваги та визнання, а Водолії цінують незалежність та новаторство. Водолії не зможуть дати Левам того захоплення, якого ті жадають, адже звикли ставитись до життя легко. Їхнє розставання практично неминуче через різні погляди та пріоритети.

Рак та Козоріг

Раки емоційні та інтуїтивні, а Козороги практичні та амбітні. Спочатку може здатись, що це ідеальний союз, де партнери доповнюють один одного, але ситуація швидко зміниться. Принципові відмінності у підходах до життя та емоцій можуть призвести до скандалів та глибоких емоційних ран.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.