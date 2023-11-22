Названо чоловіків за знаком зодіаку, схильних до зради: вони можуть розбити серце

Багато жінок хотіли б знати, чи схильний їхній партнер до зрад. Астрологи вважають, що відповідь можна знайти за датою народження. Стрільці, Овни та Раки потрапили до списку чоловіків, які легко можуть розбити серце зрадою.

Стрілець

Чоловік-Стрілець схильний до зради своєї партнерки через темперамент та непростий характер. Уродженцям цього знаку часто подобається бути в центрі уваги, а компліменти та флірт з боку іншої людини можуть викликати у них бажання випробувати тілесні насолоди. Може статися так, що Стрілець у тривалих стосунках відчує себе замкненим у клітці і піде наліво заради гострих відчуттів.

Овен

Чоловіки-Овни можуть закрутити роман на стороні, якщо вважають, що у їхніх стосунках згасла пристрасть. Вони шукатимуть того, хто знову запалить вогонь у серці. При цьому уродженці знаку не дбають про почуття партнерки, вони досить егоїстичні та ставлять на перше місце свої інтереси. Якщо Овнів викриють в обмані – будуть безсоромно брехати.

Рак

Багато жінок у стосунках із чоловіками, народженими під знаком Рака, вважають, що їхній партнер дуже прив'язаний до них і немає підстав думати, що він колись їм зрадить. Однак виявляється, що життя пише різні сценарії – і навіть на перший погляд шалено закоханий Рак може піти на зраду... хоча найчастіше емоційну. Обмін пікантними текстовими повідомленнями з жінкою, фантазії чи агресивний флірт можуть підвищити його его.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.