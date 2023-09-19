Названо найкращих дружин за знаком зодіаку: їхнім чоловікам винятково пощастило

Чи може характер людини та її поведінка у любовних стосунках залежати від знаків зодіаку? Астрологи стверджують, що це так. За їхніми словами, є три знаки, представниці яких вважаються ідеальними дружинами – вони дбайливі, чуйні та вірні, підтримують своїх партнерів та є для них справжніми друзями.

Діва

Люди, народжені під знаком Діви, винятково обережні і можуть бути недовірливими та замкнутими під час першої зустрічі. Однак якщо вони комусь довіряють, то стають чудовими партнерами. Уродженці знаку лояльні, тож якщо щось пообіцяють, то обов'язково дотримаються слова. Вони роблять все, щоб не розчарувати свою другу половину та підтримати її у скрутну хвилину, дбають про своїх близьких більше, ніж себе.

Терези

Терези – виключно гарні дружини. Вони чесні та правдиві, тому якщо їм щось не сподобається, скажуть про це. Зазвичай уродженці знаку спокійні та стримані, уникають сварок та суперечок, а розбіжності намагаються вирішити шляхом розмови. Терези здатні зробити іншу людину щасливою. Іноді навіть на шкоду власному благополуччю.

Риби

Люди, народжені під знаком Риб, можуть мати складнощі у спілкуванні з іншими людьми. Однак насправді, якщо вони мають почуття до когось, здатні зробити для свого партнера все що завгодно. Уродженці знаку можуть бути безнадійними романтиками, вірними та надзвичайно орієнтованими на сім'ю. Вони емпатичні та креативні, ають безліч ідей, які із задоволенням реалізують разом зі своєю другою половинкою.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.