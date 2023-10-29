Названо найкращих друзів за знаком зодіаку: готові один заради одного стрибнути у вогонь

Сумісність знаків зодіаку стосується не тільки романтичних стосунків. Потенційним друзям також потрібна незвичайна хімія, щоб між ними все склалося так, як має бути. Названо пари за знаком зодіаку, у яких найбільше шансів стати друзями на все життя.

Лев та Стрілець

Така пара друзів має шанс стати легендою. І тут добре працює поєднання двох вогненних знаків. Лев і Стрілець сповнені енергії, оптимізму та пристрасті до життя. У них виникають найбожевільніші ідеї, і більше того, вони негайно їх реалізують.

Ці знаки нічого не бояться, а у тандемі додатково мотивують один одного. Їхня дружба сповнена пригод, сміху та взаємної підтримки у досягненні цілей. У разі виникнення проблем вони підтримають один одного, а потім піднімуться на творчі вершини

Рак та Риби

Два найчутливіші знаки зодіаку мають шанс досягти порозуміння на рівні, неймовірному для інших. Вони зрозуміють одне одного без слів і підтримають, не питаючи. Відповідність чутливості гарантує, що вони ніколи не зачеплять почуття, це найголовніше і для Рака, і для Риб.

Їхня дружба сповнена турботи, вірності та миттєвостей, проведених разом, довгих та щирих розмов від душі. Обидва ці знаки мають артистичну душу і часто проявляють таланти, завдяки чому можуть допомагати один одному під час творчої діяльності. Вони будуть один для одного найкращими порадниками та розуміючими критиками.

Телець і Діва

Ці знаки зодіаку практичні, надійні та найбільше цінують стабільність. Вони шукають стосунки на довгі роки – тільки не надто глибокі, адже і у Тельця, і у Діви багато інших занять, захоплень та зобов'язань. Однак час від часу їм необхідно з кимось поговорити чи провести час – і тоді вони будуть найкращою компанією одна одній.

Їхня дружба сповнена взаємної довіри, солідарності та спільної діяльності. Вони здатні доповнювати та цінувати один одного у повсякденній діяльності. Їх також не турбуватимуть хвилини мовчання, в які обидва ці знаки люблять занурюватися, коли відчувають втому від світу та інших людей.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.