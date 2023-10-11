Названо 'обрані' знаки зодіаку, яких підтримує Всесвіт: їм судилося багатство та успіх

Деякі знаки зодіаку Всесвіт підтримує більше, ніж інших – їм щастить у всіх починаннях, а гроші самі йдуть до рук. За словами астрологів, багатство, любов і довге щасливе життя судилося шести уродженцям зодіакального кола.

Рак

Рак дуже емоційний і здатний присвятити багато часу та уваги іншим, щоб побудувати міцний зв'язок. Це один із знаків, який приваблює любов своєю вірністю. Хоча він здається сором'язливим, насправді дуже чуттєвий і романтичний і водночас розуміючий і ніжний. Він цінує сімейні цінності, тому знайти серйозного партнера – його пріоритет. Доля благоволіє йому і у фінансових питаннях – Раки легко заробляють багато грошей

Риби

Риби завдяки своїй сильній інтуїції одразу відчувають, з ким зможуть побудувати серйозні стосунки. Цей знак зодіаку емоційно дуже відкритий і готовий висловити свої почуття вголос. Риби знають, чого хочуть від життя – і завдяки удачі досягають великих висот у вибраній сфері. Вони ніколи і ні в чому не знатимуть потреби.

Лев

Лев – дуже амбітний знак зодіаку, який прагне професійних успіхів та розкоші. Він схильний купувати дорогі речі, що підкреслюють його соціальний стан, але це не робить його біднішим. Гроші буквально самі йдуть до рук Левів, чим ті вміло користуються. Уродженці знаку знають, як завжди бути в центрі уваги та отримувати з цього вигоди.

Козеріг

Козеріг дуже працьовитий і приділяє багато сил та часу досягненню фінансового благополуччя. Він також ощадливий і вміло розпоряджається своїми грошима. Козеріг часто фокусується на довгостроковому плануванні та цілях і обережно ставиться до інвестицій. Всесвіт підтримує його у досягненні багатства. Щастить Козерогам і в питаннях любовних.

Близнюки

Близнюки дуже допитливі до світу і комунікабельні, ведуть захоплюючий спосіб життя, що приносить задоволення. Доля надсилає їм незвичайні події та можливості, якими уродженці знаку можуть скористатися. Їхнє життя повне пригод, але навіть з небезпек вони виходять без втрат. Близнюки – щасливчики, які можуть отримати все, чого забажають.

Телець

Телець – дуже практична і наполеглива людина, що дозволяє досягти всіх цілей. Він щасливий, коли може насолодитися гарною їжею, відпочинком та розвагами. Всесвіт підтримує уродженців знаку у веденні збалансованого життя. Тельці легко можуть сколотити статок і знайти людину, з якою проведуть все життя.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.