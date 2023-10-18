Названо найгірших дружин за знаком зодіаку: їхнім чоловікам доводиться нелегко

Дата народження людини дуже впливає не тільки на її характер, а й професійні успіхи і поведінку в любовних стосунках. За словами астрологів, деякі жінки за знаком зодіаку відрізняються сильним егоїзмом, конфліктністю та невмінням шукати компроміси. Їхнім чоловікам доводиться нелегко.

Лев

Жінка-Лев має сильний характер і не любить підкорятися. Вона терпіти не може домашніх справ і ніколи не відмовиться від кар'єри, навіть якщо робота займатиме весь час. Чоловік такої жінки часто почуватиметься обділеною увагою, адже її не застати вдома.

Риби

Жінка-Риби любить маніпулювати заради власної вигоди. Мінливість характеру стає причиною багатьох конфліктів у парі. Більше того, уродженці знаку можуть легко піти наліво, бо не виносять рутини.

Рак

На перший погляд, жінка-Рак здається ідеальним партнером. Проте ситуація швидко змінюється, як тільки вона розуміє, що підкорила партнера. Раки ревниві – їхні чоловіки постійно почуваються під контролем і змушені виправдовуватися за все.

Козеріг

Жінка-Козеріг, безумовно, найскладніший партнер. Уродженки цього знаку зазвичай зосереджені на собі, не люблять чути про інших, але потребують постійного інтересу до своїх справ. Вони хочуть, щоб ними захоплювалися, але байдуже ставляться до своїх партнерів.

Скорпіон

Жінка-Скорпіон надзвичайно чутлива – вона постійно ревнуватиме і псуватиме життя партнерові навіть без причини. Життя з нею виявиться повним скандалів, яких легко можна було б уникнути.

Діва

Жінка-Діва – ідеалістка та педантка. Із цим дуже складно в побуті – вона влаштовуватиме скандали через будь-яку не там покладену річ і поставить перед партнером таку високу планку по життю, що йому буде важко відповідати вимогам.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.