Названо найгірших дружин за знаком зодіаку: астрологи розповіли, в чому причина

Немає ідеальних знаків зодіаку, які гарантують вдалий шлюб. Однак серед усіх уродженців зодіакального кола астрологи виділяють три, представниці яких вирізняються непростим характером. Козерогів, Левів та Раків вважають найгіршим дружинами. Читайте далі, у чому причина!

Козеріг

Козеріг – один із найскладніших знаків зодіаку. На таких жінок важко справити враження - вони від природи прискіпливі та зосереджені на досягненні своїх цілей. Вони не мають такого поняття як компроміс, а будь-яка дрібниця може стати приводом для величезного скандалу. Жінки-Козероги здатні перетворити життя чоловіка на суцільні "американські гірки", що витримати не всім під силу.

Лев

Жінка-Лев завжди хоче бути на першому місці, домінувати та викликати захоплення. Шлюб із такою жінкою вимагає від чоловіків багато терпіння та уваги до другої половинки. Леви можуть стати дуже відданими та вірними супутницями, але їм потрібні щоденні докази любові. Інакше бурхливих з'ясувань стосунків не уникнути.

Рак

Жінки-Раки емоційні та чутливі. На перший погляд, це здається милим, але згодом емоційна нестабільність та надмірна чутливість можуть почати нервувати. Уродженці знаку здатні мучити обранця постійними підозрами та ревнощами. Риби невпевнені у собі, тому дуже бояться зради. Крім того, вони не вміють відкрито говорити про хвилюючі питання, а просто замикаються у собі.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.