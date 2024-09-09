Названо найгірших керівників за знаком зодіаку: таких три у списку

Деякі люди народжені, щоб стати справжніми лідерами і керувати людьми, іншим варто зосередитися зовсім на інших завданнях, стверджують астрологи. За їхніми словами, будучи босами, можуть створити лише хаос та емоційні американські гірки Терези, Риби та Близнюки.

Терези

Терези – майстри все аналізувати, обмірковувати, а потім …. розпочинати спочатку. Уродженцям знаку вкрай важко приймати рішення, через що багато вигідних пропозицій вислизають від них. Сказати, що їхня нерішучість може звести з глузду співробітників, – нічого не сказати. Крім того, Терези люблять, коли всі щасливі. Це означає, що замість того, щоб самостійно прийняти важке рішення, прагнутимуть компромісу за будь-яку ціну. Навіть якщо це означає постійну зміну планів.

Риби

Риби - справжні мрійники, вигаданий світ яких іноді виходить з-під контролю. Вони можуть прийти в офіс з ідеєю реорганізації компанії, але через годину зовсім забути про неї, бо спала на думку ще краща ідея. Риби здаються майстрами створення проєктів, які теорії виглядають чудово, але практично часто виявляються повним провалом. Вся справа в тому, що вони заплющують очі на багато дрібниць.

Близнюки

Близнюки – справжній торнадо у світі менеджменту – уродженці знаку сповнені енергії, ідей та готовності діяти. На жаль, ця енергія може перетворитися на хаос, оскільки вони щохвилини змінюють свою думку. Близнюки можуть працювати над ключовим проєктом, який змінить обличчя компанії, а наступного дня зупинити його, бо передумали. Якщо ви мрієте про стабільність, краще пошукати роботу у когось іншого.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.