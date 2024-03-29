Названо найгірших керівників за знаком зодіаку: працювати з ними дуже складно

Деякі люди є вродженими лідерами, тоді як інші погано вписуються у керівні ролі. За словами астрологів, найгіршими начальниками є Діви, Риби та Терези.

Діва

Діви втрачають багато часу через свою пильну увагу до деталей. Більше того, їм часто не вистачає впевненості у собі, щоб очолити команду. Вони вірять, що завжди мають рацію, і відмовляються йти на компроміс, коли справа стосується ідей інших людей.

Риби

Риби неохоче беруть на себе обов'язки і не дуже ефективно справляються зі стресом, отже, схильні відкладати справи на останню хвилину. Це ризикована поведінка, особливо у діловому світі. Риби легко піддаються впливу партнерів, і при такому розмаїтті думок вони не можуть ухвалити правильне рішення. Уродженці знаку часто дають суперечливі інструкції.

Терези

Терези борються за те, щоб взяти кермо влади в свої руки, і їхній пріоритет номер один – зробити всіх щасливими. Вони дипломатичні, але не можуть подати свої аргументи або ухвалити важливі рішення, коли це необхідно. З іншого боку, Терези – чудові посередники, але їм, ймовірно, слід відмовитися від керівних посад. Їм часто не вистачає впевненості у собі, і вони вважають, що віддавати накази ніяково.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.