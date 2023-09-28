Названо головних ласунів за знаком зодіаку: вони не встоять перед тортом

Чи замислювалися ви колись, як знак зодіаку може впливати на нашу особистість та життя? Виявляється, дата народження впливає навіть на вподобання у їжі. За словами астрологів, п'ять уродженців зодіакального кола – справжні ласуни, які точно не встоять перед тортом.

Овен

Овни відомі своєю енергією та імпульсивністю, і ця риса поширюється на їхні звички в їжі. Уродженці знаку можуть відчувати раптові напади голоду після настання темряви і тягтися до закусок, щоб задовольнити свій ненаситний апетит. Вони вибирають саме солодощі.

Телець

Тельці – відомі гурмани, і незалежно від часу доби вони будуть насолодитися смачною їжею. Уродженці знаку схильні до перекушування на ніч, але вони обов'язково виберуть якісну випічку – це можуть бути як вишукані солодощі, так і різноманітні десерти.

Близнюки

Близнюки відомі своєю мінливістю та цікавістю, і їх нічні перекушування не є винятком. Уродженці знаку можуть експериментувати з різними видами солодощів, приправляючи їх чимось незвичайним.

Рак

Раки – дуже емоційні люди, і їх нічні перекушування можуть бути зумовлені прагненням до комфорту. Вони їдять на ніч їжу, яка покращує настрій. Це домашня випічка чи вершкові десерти.

Лев

Леви люблять бути в центрі уваги, і їхні нічні перекушування можуть бути трохи театральними. Уродженці знаку вибирають оригінальні закуски – це можуть бути смачні вишукані торти, фрукти з шоколадною глазур'ю або шоколадні цукерки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.