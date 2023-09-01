Названо головних песимістів за знаком зодіаку: вони бачать життя у чорних тонах

Деякі люди сприймають все як катастрофу. Вони не можуть насолоджуватись життям, бо майбутнє їм здається похмурим. Ці три знаки зодіаку – головні песимісти, які можуть зіпсувати настрій усім, але найбільше – собі.

Діва

Діва – дуже практична людина. Здавалося б, це має бути реаліст, але, як ніякий інший знак, вона бачить усе в чорних тонах. Діва не зможе нічим насолоджуватися, якщо майбутнє у її свідомості є негативним. І, на жаль, це часто трапляється. Навіть коли вона досягає успіху, все одно думає, що все може піти не так.

Козеріг

Козеріг - справжній король смутку. Він на все скаржиться, і щойно щось йде не так, сприймає це як кінець світу. У кожній ситуації він шукає лише негативні сторони. Крім того, він має свою думку щодо кожного предмета, висловлює її голосно і не дозволяє собі чути думку інших. Таким чином він може зіпсувати настрій кожному оптимісту, зруйнувавши його бачення світу.

Риби

Риби люблять фантазувати, але як тільки вони починають замислюватися про те, що відбувається навколо, жахаються жорстокою реальністю і бачать все в чорних тонах. Їхня перша думка завжди травматична. Навіть коли вони дізнаються, що не все чорно-біле, все одно бачитимуть лише один бік медалі – такі вони є.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.