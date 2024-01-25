Названо головних перфекціоністів за знаком зодіаку: задають високу планку собі та іншим

Деякі люди відрізняються перфекціонізмом і прагнуть, щоб все в житті було ідеальним, хоча це навряд чи можливо. За словами астрологів, у списку Овни, Раки, Леви, Діви, Козероги.

Овен

Овнам, які під впливом планети Марс, властиві великі амбіції і прагнення конкуренції. Їхня імпульсивність і прийняття справ на вістрі ножа часто викликають хаос, але пам'ятайте, що Овен чудово справляється з тиском, доводить справу до кінця і сприймається оточуючими як перфекціоніст.

Рак

Для Рака найголовніше – сімейне життя та забезпечення своїм близьким почуття захищеності та щастя. У цій сфері йому немає рівних – блискуча чиста квартира, вечеря з трьох страв з десертом, виховані діти, які можуть похвалитися сертифікатом.

Лев

Лев входить до списку найбільших перфекціоністів всього гороскопу. Уродженці знаку зневажають посередність і прагнуть високих цілей. Вони працьовиті, сумлінні та дуже амбітні, з гордістю носять корону переможця і не дозволяють скинути себе з п'єдесталу пошани.

Діва

Перфекціонізм Діви проявляється вже в ранньому дитинстві. Організована, практична та працьовита, вона не дає собі жодних поблажок як у професійній, так і в особистій сфері. З одного боку, вона відчуває, що краще за інших, з іншого боку, їй є за що себе звинувачувати, і вона ніколи не буває повністю задоволена результатами своєї роботи. Вона строга та критична до оточуючих.

Козоріг

Номер один серед перфекціоністів. Козоріг – природжений трудоголік, який підпорядковує роботі все своє життя. Він повільно і ретельно прагне до успіху і не сумує через дрібні невдачі. Терплячий, працьовитий і відповідальний, він цілком заслужив статус "працівник року".

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.