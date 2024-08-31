Названо головних довгожителів за знаком зодіаку: астрологи розкрили, в чому секрет

Дата народження людини великою мірою впливає на її життєвий шлях та вибір. За словами астрологів, найбільша ймовірність стати довгожителями у Тельців, Козорогів та Терезів. Читайте детальніше!

Телець

Тельцям астрологи пророкують найдовше життя. Уродженці цього знаку зодіаку дуже практичні, вміють зберігати баланс між роботою та відпочинком та обирають здоровий спосіб життя. Їм подобається вчитися та відкривати для себе щось нове. Проте їхній допитливості є межа: вони не схильні до ризику. Тривалість життя Тельців – 80+ років.

Козоріг

Амбітні Козороги люблять добре подумати, перш ніж приймати ризиковані рішення. Уродженці знаку дуже практичні у всьому і знаються на правильних звичках. Саме тому астрологи пророкують уродженцям знаку довге життя – 65+ років.

Терези

Терези – найнерішучіший знак зодіаку, який прагне балансу та гармонії у всьому. Уродженцям знаку складно приймати важливі рішення, саме тому вони часто вагаються. Терези досить обережні і не ризикують там, де без цього можна обійтися. Уродженці знаку обирають спокійний спосіб життя та живуть 55+ років.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.