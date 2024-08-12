Названо два знаки зодіаку, найбільш схильні до залежностей: це може стати проблемою

Деякі люди вирізняються винятковою чутливістю, що часто призводить до різного роду залежностей. І йдеться не тільки про алкоголь чи наркотики, а й "безпечне" заїдання стресу. За словами астрологів, у зоні ризику Діви та Риби.

Уродженці цих знаків дуже чутливі і часто не можуть упоратися зі стресом. Вони відчувають сильні емоції, хоча зовні можуть здатися стриманими. Насправді Діви і Риби почуваються розгубленими і нездатними впоратися з тим, що відбувається чи не щодня.

Зіткнувшись зі стресом і тиском, замість того, щоб шукати підтримки, вони часто вдаються до стимуляторів, азартних ігор або покупок як способу зняти напругу.

На відміну від Тельців, Терезів, Левів чи Близнюків, які зазвичай можуть контролювати свої емоції та приймати розумні рішення, Дівам та Рибам важко визнавати свої слабкості. Їхня низька самооцінка змушує їх боятися глузувань чи неприйняття, що ще більше посилює проблему.

Процес позбавлення згубних звичок надзвичайно складний для Дів і Риб. Відсутність сили волі та страх громадського осуду означають, що вони рідко звертаються за допомогою. Це, у свою чергу, призводить до замикання у собі та поглиблення проблем.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.