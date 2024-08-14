Названо два знаки зодіаку, які руйнують стосунки, самі того не бажаючи

Деяким людям украй важко знайти щастя у коханні – і це не випадково. За словами астрологів, руйнують стосунки, самі того не бажаючи, Козороги та Скорпіони. Читайте детальніше!

Козоріг

Козороги серйозні, відповідальні та цілеспрямовані. Однак ці якості також можуть зробити їх замкнутими, самотніми та надмірно вимогливими до себе та інших. Вони ставлять перед собою високі цілі та відмовляються від будь-якої форми гнучкості в плані їх досягнення. Уродженці знаку здаються холодним і нетовариським, що ускладнює пошук другої половинки.

Навіть зустрівши свою людину, Козороги ризикують все зруйнувати. Вони відчувають труднощі з висловлюванням своїх почуттів, бо бояться вразливості. Ця тенденція замикатися може призвести до непорозуміння чи відсутності спілкування у стосунках. Крім того, їхній серйозний характер і потреба в контролі можуть змусити їх здаватися владними.

Скорпіон

Загадкові Скорпіони відомі як інтенсивний та пристрасний знак. Однак ця інтенсивність іноді може перерости в одержимість або егоїзм, що шкодить романтичним стосункам. Уродженці знаку можуть дуже швидко захопитися кимось, а потім швидко втратити інтерес, якщо щось піде не так, як вони очікують.

Потреба Скорпіонів у контролі та лояльності також може створити напругу та підштовхнути партнерів до розриву стосунків. Їм потрібно навчитися контролювати свої ревнощі, відпускати ситуацію і довіряти своєму партнеру, встановлюючи здорове спілкування всередині пари.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.