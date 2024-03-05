Названо чотири знаки зодіаку з низькою самооцінкою: це заважає їх щастю

Деякі люди страждають від невпевненості у собі – низька самооцінка заважає їм досягати успіхів та бути по-справжньому щасливими. За словами астрологів, це пов'язано із знаком зодіаку. У списку Раки, Діви, Терези та Риби.

Рак

Раки відомі своєю емоційною глибиною та співчуттям. Однак ця чутливість може зробити їх схильними до невпевненості та самокритики. Уродженці знаку часто нехтують власними потребами та любов'ю до себе, через що страждають.

Діва

Діви – перфекціоністи, і їхня постійна потреба вдосконалюватися може призвести до того, що вони стануть надмірно самокритичними. Уродженці знаку часто встановлюють собі високі стандарти, що може призвести до невпевненості у собі.

Терези

Терези прагнуть гармонії та рівноваги, але їх невпевненість часто виникає з бажання догодити іншим, іноді на шкоду власному щастю. На їхню віру в те, що вони гідні любові та прийняття, часто впливає думка інших, що може підірвати самооцінку.

Риби

Риби – надзвичайно інтуїтивні та чутливі, що робить їх уразливими перед емоційними потрясіннями. Їхня схильність губитися у фантазіях може віддалити їх від реальності та позбавити впевненості в собі.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.