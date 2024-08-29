Названо чотири знаки зодіаку, на яких чекають великі проблеми в сезон Діви

Сезон Діви, який триватиме до 22 вересня 2024 року, виявиться непростим для чотирьох уродженців зодіакального кола. За словами астрологів, з перешкодами зіткнуться Тельці, Стрільці, Близнюки та Раки. Читайте детальніше!

Телець

Практичні Тельці дуже обережно ставляться до нового, що створює їм проблеми на роботі. У вересні ситуація тільки загостриться – уродженці знаку припустяться помилки, яка їм дорого коштуватиме. Доведеться робити важкий вибір.

Стрілець

У Стрільців буде багато різних ідей та планів, але одна несподівана подія виб'є їх із колії. Уродженці знаку відчують себе втомленими та знесиленими. Їм треба взяти паузу та відпочити. На жаль, усі починання у цей період приречені на провал.

Близнюки

Вереснева прохолода навіватиме на Близнюків сумні думки. Більше того, випливуть факти з їхнього минулого, які вони всіляко намагалися приховати, що створить напруженість у сім'ї. Уродженцям знаку треба взяти себе в руки і не створювати непотрібних конфліктів. Бережіть сили!

Рак

Ракам після літнього відпочинку повернутись у реальність буде складно. Їх накриє депресія, адже сонця буде менше, а стрес на роботі вже давно дає про себе знати. Їм потрібно відпустити те, що вони не можуть контролювати, і знайти баланс між зайнятістю та відпочинком.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.