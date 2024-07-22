Названо чотири знаки зодіаку, які хворіють найрідше: у них чудове здоров'я

Дата народження може багато сказати про те, чи обійдуть нас стороною хвороби, стверджують астрологи. За їхніми словами, найміцніше здоров'я мають Тельці, Скорпіони, Діви та Близнюки. Читайте детальніше!

Телець

Тельці приділяють значну увагу своєму здоров'ю. Тому не дивно, що вони навіть у віці залишаються у найкращій формі. Неважливо, чи йдеться про введення до раціону якихось інгредієнтів чи про догляд за шкірою за допомогою косметичних засобів – Тельці оберуть усе найкраще. Їм також сподобається займатися спортом, тому не дивно, що вони рідко хворіють.

Скорпіон

Скорпіонам не звикати до компліментів щодо зовнішності. Їм набагато простіше підтримувати струнку фігуру, здорову шкіру та волосся, ніж іншим. Уродженці знаку нерідко стикаються із заздрістю оточуючих! Скорпіони використовують усі засоби, щоб виглядати впевнено та сильно – і здоров'я їх не підводить.

Діва

Діви дуже дбають про себе. Це стосується не лише зовнішнього вигляду, догляду за тілом тощо, але й того, що відбувається в організмі. Уродженці знаку пам'ятають про регулярні огляди, не бояться звертатися до лікаря, завдяки чому можуть швидко усунути будь-які проблеми, поки вони не стали серйозними. Завдяки такому способу життя Діви набагато менше страждають від хвороб.

Близнюки

Важко сказати, чому у Близнюків набагато вищий імунітет, ніж в інших. Можливо, це удача. Чи, може, гени? Іноді вони дозволяють собі з'їсти фастфуд, купити зайву пачку печива або вийти надвір без шапки, коли вітряно. Незважаючи на це, рідко хворіють, а коли це і трапляється, то неймовірно швидко одужують.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.