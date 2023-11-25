Названо найбільш зарозумілий знак зодіаку, який думає тільки про себе

У кожної людини є свої переваги та недоліки, які астрологи пов'язують із розташуванням зірок та планет у момент нашого народження. Деякі знаки зодіаку вважаються спокійними, інші – амбітними, треті – зарозумілими. Саме ця остання особливість найбільше стосується Левів.

Люди, народжені під цим знаком, можуть багато чого запропонувати світові. Проте, як і в кожного, у них є свої світлі і темні сторони. Леви сприймаються як сильні, харизматичні і віддані особистості, які мають лідерські якості і заслуговують на довіру.

Однак, коли у Левів поганий настрій чи хтось їх сильно злить, на поверхню виходять найгірші риси, такі як гордість і марнославство, а також снобізм та зарозумілість. Коли его уродженців знака стає надто роздутим, "темна" сторона дається взнаки. Левів часто вважають зацикленими на собі, оскільки в гонитві за славою та грошима вони забувають про все.

Скромність точно не в характері Левів, але часом уродженці знаку заходять надто далеко, чим псують стосунки з оточуючими та відштовхують від себе навіть найближчих.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.