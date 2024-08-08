Названо найбільш сварливий знак зодіаку: з ним непросто порозумітися

Є люди, які здатні розкритикувати будь-що і помічають найменші недоліки у всьому. За словами астрологів, це невипадково і пов'язано зі знаком зодіаку, який впливає на особистість. Найлегше виходять з рівноваги і виплескують весь негатив Водолії.

Уродженці знаку вважаються надзвичайно складними у спілкуванні, залишаючи "конкурентів" далеко позаду. Водолії нетерплячі, конфліктні, легко виходять із себе, особливо коли щось йде не за планом. Вони можуть "вибухнути" в мить, якщо їх зачепить сказане кимось слово.

Люди, народжені під цим знаком зодіаку, не можуть впоратися із критикою. Вони надзвичайно вперті, і їм байдуже, що думають інші. Вони терпіти не можуть, коли хтось протистоїть їм.

Близьким людям слід очікувати від Водоліїв постійних підколів і сварок без причини, адже саме так уродженці знаку знімають стрес. У крайніх випадках це може призвести навіть до розставання.

Не набагато краща ситуація і у випадку зі Скорпіоном і Левом, які знаходяться на п'єдесталі найнепередбачуваніших знаків. Овен, четвертий у рейтингу, також демонструє аналогічні тенденції. Їх усіх об'єднує одне: вони стоять на своєму і не хочуть визнавати помилок.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.