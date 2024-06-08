Названо ідеальний колір для різних знаків зодіаку: він може надати їм сили

Усі знаки зодіаку пов'язані з різними кольорами, стверджують астрологи. "Вибраний" колір є джерелом величезної енергії, що надходить з космосу. Завдяки специфічним кольорам посилюються наші зодіакальні особливості.

Деякі люди, знаючи, що існують потужні кольори, вибирають свій стиль. Інші вибирають конкретні відтінки інтуїтивно. Кольори, "призначені" знакам зодіаку, можуть допомогти збільшити позитив і щастя навколо вас.

За словами астрологів, кольори зумовлені зірками, адже це певні частоти, які надають магічний вплив та відображають наші астрологічні вібрації. Завдяки їм зміцняться наші найважливіші риси характеру. Читайте, який колір принесе вам удачу!

Овен – червоний.

Телець – зелений.

Близнюки – жовтий.

Рак – білий.

Лев – золотий та помаранчевий.

Діва – коричневий.

Терези – рожевий.

Скорпіон – чорний.

Стрілець – фіолетовий.

Козеріг – сірий.

Водолій – синій.

Риби – блакитний.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.