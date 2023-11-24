Справжні 'гойдалки': названо знаки зодіаку, які страждають від перепадів настрою

Деякі люди відрізняються дуже мінливою натурою - ще хвилину тому вони могли сміятися, а тепер ридають і вважають, що життя не вдалося. За словами астрологів, це пов'язано із впливом зірок. Від емоційних "гойдалок" найчастіше страждають Раки, Близнюки, Скорпіони, Риби та Овни.

Рак

Раки відомі своєю глибоко емоційною натурою. Вони неймовірно чуйні та співчутливі, але їхні перепади настрою абсолютно неконтрольовані. Якоїсь миті вони можуть бути веселими і люблячими, але потім можуть піти в себе і закритися. Ці "американські гірки" є невід'ємною частиною їхньої складної особистості.

Близнюки

Близнюки відрізняються своєю двоїстою природою, і це поширюється на їх емоції. Вони можуть швидко змінювати свій настрій, збиваючи з пантелику оточуючих. Їх допитливий характер часто сприяє перепадам настрою.

Скорпіон

Скорпіонам не чужі сильні емоції. Хоча вони пристрасні та надзвичайно лояльні, також мають приховану силу розуму, яка може викликати перепади настрою. Уродженці знаку схильні приховувати свої емоції під маскою стриманості, але коли їхнє внутрішнє сум'яття виходить на поверхню, його не втримає ніщо.

Риби

Риби глибоко пов'язані зі світом емоцій та інтуїції. Хоча вони відомі своєю мрійливою та творчою натурою, можуть відчувати перепади настрою через високу чутливість. Уродженці знаку вбирають емоції інших, як губки, і ця чуйна натура може викликати емоційні коливання, коли вони тонуть у морі почуттів.

Овен

Хоча Овни відомі своїм хоробрим і заповзятливим духом, вони можуть бути схильні до перепадів настрою через свою сильну енергію. Уродженці знаку можуть перейти від ентузіазму до розчарування та нетерпіння за пару хвилин, коли справи йдуть не так, як треба.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.