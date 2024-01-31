Справжня 'душа вечірки': названо найвеселіші знаки зодіаку

Деякі люди завойовують симпатію оточуючих набагато швидше за інших. На думку астрологів, все це завдяки їхньому почуттю гумору. Йдеться про Стрільців, Близнят та Левів.

Стрілець

Стрільці вважаються надзвичайно безтурботними. Вони природжені оптимісти, які завжди впевнені, що склянка наполовину повна. Енергія вирує у них, як вулкан, повний лави, адже це вогненний знак.

Люди, народжені під знаком Стрільця, люблять сміятися з речей, які можуть засмучувати, лякати чи дратувати інших. Вони роблять це, щоб зняти напругу та показати, що немає такої страшної проблеми, як її малюють. Саме за це їх люблять.

Близнята

На противагу сильному гумору Стрільців – почуття гумору Близнят. Воно легке, як пір'їнка, адже це повітряний знак. Близнята люблять сміятися та йти по життю легко. Уродженці знаку обожнюють смішити оточуючих і ні до чого не ставляться серйозно.

Вони можуть бути спонтанними, і їхня сильна сторона – імпровізація. Коли атмосфера розжарюється і компанія ось-ось посвариться, саме Близнята виплутаються з такої колотнечі і впустять у розмову ще трохи веселощів. Вони не бояться бути смішними та охоче беруть на себе роль лідера в компанії.

Лев

Леви люблять бути у центрі уваги. Зазвичай вони серйозно ставляться до життя, але щойно їм вдасться виділитися у суспільстві, вони скористаються будь-якою можливістю і привернуть увагу своєю впевненістю у собі і почуттям гумору.

Як тільки Леви зодіаку зберуть аудиторію, щоб розповісти свої жарти, вони не перестануть робити це доти, доки кожна людина не засміється. Однак уродженці знаку швидше віддадуть перевагу посміятися з когось іншого, ніж з себе.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.