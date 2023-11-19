Насуваються темні хмари: три знаки зодіаку чекають великі проблеми взимку

Для деяких знаків зодіаку майбутня зима 2023/2024 року може виявитися винятково неспокійним періодом, коли доведеться зіткнутися з багатьма випробуваннями. Початок зими знаменує собою найхолодніший сезон у році, який сприяє роздумам та тиші. Саме в цей період декому доведеться боротися із труднощами.

Овен

Майбутня зима виявиться для Овнів дуже складною. Уродженці знаку повинні подбати про себе та своє благополуччя, їм доведеться зіткнутися з багатьма проблемами, від яких раніше вони тікали. Мається на увазі професійна сфера, де вони працюють. Може виявитися, що дехто почне будувати підступи за спиною – все може обернутися втратою посади.

Діва

Діва, яка любить, коли все йде за її планом, цієї зими може бути трохи здивована. Цей час буде до неї неприхильним, особливо в емоційній сфері. Її близькі стосунки з друзями або партнером можуть зазнати випробування. Якщо вони переживуть усі падіння, то стануть сильнішими та багатшими досвідом. Крім того, Діва перевірятиме людей, якими оточує себе.

Козеріг

Козероги можуть розраховувати на період, повний потрясінь та сюрпризів, не завжди позитивних. Це буде пов'язано з прийнятими ними раніше рішеннями, які найчастіше були продиктовані емоціями та прийняті під впливом моменту. Саме взимку 2023/2024 Козероги зберуть свій "урожай".

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.