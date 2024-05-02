Почнеться 'чорна смуга'! Два знаки зодіаку чекають великі неприємності у травні

Травень 2024 року стане "чорною смугою" для двох уродженців зодіакального кола, яких буквально переслідуватимуть неприємності. За словами астрологів, у зоні ризику Близнюки та Тельці. Їх може накрити лавина проблем, які вирішувати доведеться терміново.

Близнюки

Близнюки посідають перше місце серед найменш щасливих знаків зодіаку, і останній місяць весни стане підтвердженням цього. Дуже допитливі та товариські уродженці знаку зіштовхнуться із труднощами у всіх сферах життя.

Їхній головний актив – уміння швидко заводити нові знайомства та виплутуватись із проблем – буде підірваний. Близнюкам загрожують великі фінансові труднощі та скандали як на роботі, так і вдома. Уродженці знаку не зможуть донести свої ідеї та думки до близьких. Вони відчують сильне розчарування і можуть втратити віру у себе.

Телець

Тельці потребують чітких рамок, щоб рухатися вперед, адже це найорганізованіший знак зодіаку. Проте травень похитне їхню впевненість у завтрашньому дні. Уродженці знаку зіткнуться з великою невизначеністю, яка сповільнить їх та змусить відчути себе розгубленими.

Тельці можуть втратити високооплачувану роботу та можливості, які перед ними відкривалися. Їм доведеться зробити важливий вибір. Якщо уродженці знаку наберуться терпіння, то вже у червні у них з'явиться нова робота, нові стосунки, нове захоплення.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.