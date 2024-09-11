На яку тварину ви схожі за знаком зодіаку: незвичайний гороскоп

Представники кожного знаку зодіаку мають унікальні особливості, стверджують астрологи. За словами фахівців із зірок, деякі риси дозволяють асоціювати уродженців зодіакального кола з тотемними тваринами. Читайте детальніше!

Козоріг – собака

Козороги, як і собаки, відрізняються вірністю та працьовитістю. Уродженці знаку готові пройти вогонь та воду задля досягнення своїх цілей. Вони мають високе почуття обов'язку і готові допомогти тим, кого люблять.

Риби – лисиця

Рибам властива загадковість та хитрість. Уродженці знаку мають загострену інтуїцію, вміють знайти вихід із будь-якої ситуації. Риби романтичні та мрійливі, наділені гарною уявою. Розум і чуттєвість роблять їх схожими на хитрих лисиць.

Овен – єнот

Овни, як і єноти, сповнені енергії і безстрашно досягають своєї мети. Будучи динамічними та сміливими, часто виходять за звичні межі. Вони ніколи не втрачають можливості вирушити у захоплюючу пригоду.

Телець – білий ведмідь

Телець асоціюється з білим ведмедем – істотою могутньою та врівноваженою. Уродженці знаку дуже турботливі у стосунках. Вони відрізняються неймовірною витримкою та миролюбністю.

Близнюки – піщана кішка

Близнюки мають гнучкий розум і легко знаходять спільну мову з оточуючими. Уродженці знаку люблять зміни і швидко до них пристосовуються, подібно до кішок, що біжать нескінченними піщаними дюнами.

Рак – лев

Раки, як і леви, черпають силу з материнської любові та захисту. Сімейні цінності є дуже важливими для уродженців знаку. Вони готові піти на будь-які жертви, щоб подарувати своїм близьким тепло та захист.

Лев – домашня кішка

Леви, як і домашні кішки, носять корону. Уродженці знак відрізняються гордістю, силою та впевненістю. Вони цінують свою незалежність, але в той же час можуть бути привабливими та лагідними, як домашні кішки.

Діва – вовк

Діви витончені та спостережливі. Вони наділені сильним почуттям обов'язку та турботою. Деталі та порядок відіграють у житті важливу роль, тому уродженців знаку асоціюють із вовками.

Терези – панда

Терези, як і панди, уособлюють гармонію та красу. Уродженці знаку прагнуть рівноваги та миру навколо себе. Як і панди, вони здатні привнести радість та мир у свої стосунки.

Скорпіон – тигр

Скорпіони, як і тигри в природному середовищі, випромінюють магнетизм. Їхня пристрасть і гордість роблять їх сильними та привабливими особистостями, здатними підкорити навколишній світ. Уродженці знаку мають високий інтелект і готовність діяти за будь-яких обставин.

Стрілець – косатка

Стрільці як косатки у своїх подорожах досліджують межі світу. Уродженці знаку енергійні та волелюбні, шукають нових горизонтів та пригод.

Водолій – тхір

Водолії непередбачувані і дотепні. Уродженці знаку вирізняються унікальним поглядом на світ. Подібно до тхора, вони зариваються у своє підземелля, досліджуючи загадкові куточки свого світу.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.