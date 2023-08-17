Чоловіки під цими знаками зодіаку люблять лише раз у житті: вони ніколи не зрадять

Кохання важко визначити та ще важче зрозуміти. Проте деякі чоловіки, якось закохавшись, ніколи не забувають свою обраницю. Тельці, Діви та Козерога, що належать до стихії Землі, відомі своєю постійністю.

Телець

Керований планетою Венера, символом любові та краси, Телець романтичний і вірний за своєю природою. Чоловік під цим знаком емоційно не залучений наполовину – коли він закохається, це буде кохання на все життя.

Телець – земний знак, що робить його практичним, стабільним та рішучим. Чоловіки цього знаку вірні, цінують безпеку та вкрай уперті. Кохання такий партнер виражатиме діями, а не словами. Він дбатиме про кохану, оточуватиме її розкішшю, захистом та підтримкою.

Діва

Діва, керована Меркурієм, планетою спілкування, є аналітичним, практичним та обережним у коханні знаком. Такий чоловік зосереджений на деталях, схильний все продумувати та дуже лояльний.

Чоловіки-Діви реалістичні, практичні та приземлені. Такий партнер дбатиме про свою кохану, допомагаючи їй у побутових справах, подарувавши стабільне життя. Його любов зосереджена на турботі та увазі до деталей.

Козеріг

Козеріг, керований Сатурном, планетою дисципліни та відповідальності, є амбітним, організованим та серйозним знаком. Такий чоловік рішучий, практичний та має схильність до довгострокового планування.

Чоловіки цього знаку консервативні, відповідальні та мають голову на плечах. Вони цінують стабільність, безпеку та мир. Козеріг висловлює кохання зобов'язаннями, а не словами. Він поставить кохану на перше місце, подарувавши їй стабільне життя, безпеку та комфорт. Його любов зосереджена на відповідальності та виконанні обов'язків.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.