Чоловіки цих знаків зодіаку – вічні діти: із ними важко будувати стосунки

Деякі чоловіки, незважаючи на свій вік, поводяться як діти та уникають будь-якої відповідальності. За словами астрологів, це пов'язано із знаком зодіаку. Найбільш незрілими можна назвати Риб, Раків, Стрільців та Водоліїв.

Риби

Чоловік-Риби – чутливий мрійник, поет та... дитина. Він посилатиме вам пісні про кохання, шепотітиме ніжні слова і кидатиме загадкові погляди, але у повсякденному житті не зможе впоратися з елементарними завданнями. Чоловіки-Риби чудово почуваються в країні мрій, але бояться того, що одного разу доведеться покинути її. У любовних стосунках вони повністю покладаються на свою партнерку.

Рак

Чоловік-Рак занадто розпещений – він або не уявляє життя без матері, або йому потрібна партнерка, яка замінить матір. У стосунках із таким чоловіком відповідальність за все лежатиме на жінці. Більше того, Рак легко може піти на зраду, адже жадає яскравих вражень і не може терпіти рутини.

Стрілець

Чоловік, народжений під цим знаком, не дуже серйозно ставиться до життя, тому не поспішає одружуватися. І навіть якщо він зважиться на довгострокові стосунки, то на першому місці у нього залишаться друзі, розваги, а не друга половинка. Стрілець не готовий жертвувати своїми інтересами і вважає за краще залишатися вільним навіть у шлюбі.

Водолій

Чоловік-Водолій на початку знайомства може запаморочити голову будь-кому. Яка жінка не стала б зустрічатися з таким чоловіком – розумний, талановитий та харизматичний? Але він не любить брати на себе відповідальність за своє життя, не кажучи вже про другу половинку. До того ж, легко може закрутити бурхливий роман на стороні і зовсім не шкодувати про це.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.