Чоловіки цих знаків зодіаку 'токсичні': з ними важко будувати стосунки

Знак зодіаку визначає не лише характер людини, а й впливає на її стосунки з іншими, зокрема романтичні. За словами астрологів, деякі знаки зодіаку серед чоловіків проявляють себе з гіршого боку в коханні. Йдеться про Дів, Раків, Овнів, Козерогів і Риб.

Діва

Чоловіки-Діви нічого не роблять просто так, навіть якщо справді закохані. Вони завжди ставлять свої потреби на перше місце і щиро дивуються, якщо їхня друга половинка не задоволена таким станом справ. Уродженці знаку хочуть, щоб ними захоплювалися, але самі забувають робити компліменти партнерці.

Рак

Чоловіки-Раки рідко бувають вірними. Вони люблять фліртувати і легко можуть піти наліво, не відчувши навіть найменших докорів совісті. Уродженці знаку здатні брехати у вічі і маніпулювати. Раки – явно не ті, на кого можна покластися.

Овен

Чоловіки-Овни часто самі не розуміють, що їм справді потрібно. З одного боку, вони хотіли б побудувати гармонійні стосунки, з іншого – їх манить невідомість, а рутина швидко набридає. Овни легко віддадуть перевагу вечірці замість вечора з сім'єю, що може стати проблемою у стосунках.

Козеріг

Чоловіки-Козероги – найнервовіші з усіх знаків зодіаку. Вони вимагають, щоб усе було так, як хочуть, і не приймають жодних компромісів. Козероги егоїстичні, зосереджені виключно на собі і зовсім не дбають про обраницю. Але водночас бурхливо проявляють ревнощі.

Риби

У чоловіків-Риб великі проблеми з довірою. Вони бачить загрозу в кожному зустрічному, оскільки впевнені, що недостойні кохання. Уродженці знаку постійно вимагатимуть від обраниці доказів вірності та знайдуть тисячу причин для невдоволення.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.