Чи можна підбирати гроші, сережки чи шпильки, знайдені на вулиці

Не все, знайдене на вулиці, гарантує щастя тому, хто його знайшов. UAportal розповів, що навіть якщо річ здається цінною, бажано двічі подумати, перш ніж забрати її з собою, оскільки в майбутньому можна пошкодувати.

Шпильки

Шпильки можуть нести в собі приховану небезпеку, потенційно завдаючи шкоди тим, хто ними користується. Дехто вважає, що якщо вона закріплена, то це символізує кінець смуги нещасть. У таких випадках прийнято уникати перетинати її шлях і замість цього кидати монету через плече.

Читайте також: Як правильно повісити дзеркало, щоб удома був достаток, гармонія та гроші

Гроші

Жменька монет на дорозі або на перехресті може бути або зіпсованою валютою, або платою темним силам. Проте дехто вважає, що знахідка банкнот означає удачу. Однак рекомендується використовувати знайдені гроші на благородні цілі, наприклад, на допомогу малозабезпеченим.

Сережки

При піднятті чужої сережки важливо враховувати потенційний негатив, залишений попереднім власником. Вони мають тенденцію губитися, коли накопичують негатив. Проте також вважається, що незаміжня жінка, яка знайшла сережку, незабаром зустріне приємного романтичного партнера.

Нагадаємо, ми розповіли, чому не можна дарувати шкарпетки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!