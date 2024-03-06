Чому їх не можна дарувати та губити: народні прикмети про шкарпетки

Хто б подумав, що звичайні шкарпетки можуть бути оточені таким ореолом прикмет і забобонів? Звичайно, вірити в ці прикмети чи ні – особистий вибір.

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Але погодьтеся, цікаво знати, які таємниці криються за звичайними шкарпетками. Про основні забобони розповіли на сайті РадіоТрек.

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Ось декілька цікавих вірувань, пов'язаних з цим предметом гардеробу:

Шкарпетки як талісман:

Деякі вважають, що правильно підібрані шкарпетки можуть принести удачу.

Наприклад, червоні шкарпетки символізують кохання, жовті – багатство, а зелені – здоров'я.

Втрата шкарпеток:

Куди ж дівається одна з пари? Дехто вірить, що це справа рук домовиків.

Інші ж кажуть, що втрата шкарпеток – знак недбалого ставлення до життя.

Дарувати шкарпетки:

З одного боку, це прояв турботи про людину.

З іншого, існує повір'я, що такий подарунок може призвести до сварок.

Колір шкарпеток:

Як вже згадувалося, колір має значення.

Чорні шкарпетки – до успіху, білі – до нових починань, сині – до спокою.

Захист уночі:

Деякі вірять, що шкарпетки, одягнені на ніч, оберігають від поганих сновидінь і негативної енергії.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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