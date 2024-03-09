Чи можна віддати, подарувати чи викинути своє грошове дерево: прикмети та забобони

Грошове дерево, також відоме як товстянка – це кімнатна рослина, яка оповита міфами та легендами про її здатність притягувати багатство та удачу. UAportal розповів, що може настати момент, коли вам потрібно буде прийняти рішення про те, що робити з рослиною, якщо вона загинула, або становить небезпеку для домашніх тварин у вашому домі.

Зазвичай грошові дерева можуть рости в домашніх умовах близько 50 років, але за відсутності належного догляду вони можуть почати втрачати свій вигляд вже через 1-2 роки. Тому першим кроком має бути спроба оживити рослину за допомогою обрізки, підживлення та заміни ґрунту.

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Розгляньте можливість використання зрізаних пагонів, поставивши їх у воду до появи коренів. Це дозволить вам виростити нову рослину, яка зможе замінити старіюче грошове дерево і продовжити його символізм.

Але чи можна викинути старе грошове дерево? Для тих, хто бажає слідувати езотеричним віруванням, просто кидати його у відро для сміття не рекомендується. Замість цього пропонується шанобливо попрощатися з рослиною, закопавши її.

Ще один варіант – подарувати своє грошове дерево. Згідно з деякими прикметами, це можна зробити, але рекомендується віддавати його тільки близьким родичам або друзям.

Однак дуже важливо, щоб ваші стосунки з цими людьми були міцними та позитивними. Не рекомендується передавати своє грошове дерево заздрісним, ревнивим або конфліктним родичам чи знайомим.

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