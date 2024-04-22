Світ магії та пригод: фільми фентезі, які захоплять кожного глядача

UAportal підготував добірку з п'яти фентезійних фільмів 2007-2010 років. Від заворожуючих пісків стародавньої Персії до химерних царств Країни Чудес, ці фільми захоплять глядачів епічними пригодами, магічними випробуваннями та хвилюючими історіями.

"Принц Персії: Піски часу"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Пригоди, фентезі, бойовик

Країна виробництва: США

Тривалість: 116 хвилин

Рік: 2010

Головний продюсер: Джеррі Брукгаймер

Фільм заснований на популярній серії відеоігор і розповідає про принца, якому доручено захистити стародавній кинджал, що має силу повертати час назад. За допомогою принцеси він повинен зупинити злого вельможу, який хоче заволодіти кинджалом і вивільнити його руйнівну силу.

"Аліса в Країні чудес"

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Жанр Пригоди, сімейний, фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 108 хвилин

Рік: 2010

Головний продюсер: Джо Рот

Цей фільм є кіноадаптацією класичної казки Льюїса Керолла. Маленька дівчинка Аліса падає в кролячу нору і потрапляє в дивовижний світ Країни Чудес. Щоб врятувати Країну Чудес від правління тиранічної Червоної Королеви, Аліса повинна прийняти своє справжнє призначення і перемогти Бармаглота.

"Гаррі Поттер та Орден Фенікса"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: Пригоди, сімейний, фентезі

Країна виробництва: США, Великобританія

Тривалість: 138 хвилин

Рік: 2007

Головний продюсер: Девід Гейман

П'ята частина улюбленої серії фільмів про Гаррі Поттера розповідає про те, як Гаррі та його друзі формують таємну групу під назвою "Армія Дамблдора", щоб захистити Гоґвортс від деспотичного правління Міністерства магії. Гаррі також повинен боротися з власними внутрішніми проблемами та протистояти зростаючій владі Волдеморта.

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"Загадкова справа Бенджаміна Баттона"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Драма, фентезі, романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 166 хвилин

Рік: 2008

Головний продюсер: Кетлін Кеннеді

Фільм розповідає про життя Бенджаміна Баттона, який народився з незвичайною хворобою, що змушує його старіти у зворотному напрямку. Молодіючи, він стикається з особливими труднощами, переживає кохання і намагається примиритися з реальністю свого незвичайного існування, що охоплює десятиліття спогадів.

"Потойбічне"

Рейтинг IMDb 6.4/10

Жанр: Драма, фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 129 хвилин

Рік: 2010

Головний продюсер: Клінт Іствуд

Фільм "Потойбічне" переплітає кілька сюжетних ліній, які сходяться на темі життя після смерті. Сюжет розповідає про життя трьох людей з різних куточків світу, які пов'язані між собою досвідом зі смертю та потойбічним життям. Коли їхні шляхи врешті-решт сходяться, вони шукають відповіді на глибокі питання про смерть, духовність і сенс самого життя.

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