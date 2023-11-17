Мрії можуть здійснитися! Названо найщасливіший день для різних знаків зодіаку

У багатьох було відчуття, що деякі дні кращі за інші – все виходить, а неприємності буквально обходять стороною. За словами астрологів, це невипадково: кожен знак зодіаку має свої щасливі дні.

Рак: ваш щасливий день – понеділок

Понеділок – ідеальний час для Раків, щоб складати плани, укладати угоди та мандрувати. Усі починання у цей день будуть успішними, а на шляху зустрінуться потрібні люди.

Овен і Скорпіон: ваш щасливий день – вівторок

Вівторок – ідеальний день для початку нових проєктів та впровадження цікавих ідей. Овнам та Скорпіонам не можна упускати можливостей, які відкриваються у цей час. Що б вони не почали, у них буде більше шансів досягти успіху.

Близнюки та Діва: ваш щасливий день – середа

Середа - ідеальний день для Близнюків і Дів, щоб планувати зустрічі або укладати угод. Удача буде на їхньому боці, а значить, що і солідного прибутку довго чекати не доведеться

Стрілець та Риби: ваш щасливий день – четвер

Стрільці та Риби в четвер можуть кардинально змінювати свої плани – що б вони не вирішили, зміни виявляться сприятливими, а ризик виправданим. Вони відчують себе справжніми щасливчиками.

Телець і Терези: ваш щасливий день – п'ятниця

Ніхто не радіє п'ятниці так, як Телець та Терези. Як знаки, які віддають пріоритет комфорту, стабільності та компанії, вони з нетерпінням чекають цього дня. Це їхній час у всіх сенсах!

Козеріг та Водолій: ваш щасливий день – субота

Субота – день, коли Козероги та Водолії почуваються найкраще. Вони можуть реалізувати будь-які цілі, поставлені в останню мить. Для них важливо досягти успіху, не забуваючи про відпочинок

Лев: ваш щасливий день – неділя

Оскільки Лев перебуває під заступництвом Сонця, його щасливий день – неділя. Це ідеальний час, щоб розставити пріоритети чи поставити нові цілі. Ентузіазм Лева як лідера позитивно вплине на інших і мрії стануть реальністю.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.