Березень переверне життя трьох знаків зодіаку! Ось на кого чекає 'біла смуга'

Березень принесе не лише довгоочікуване тепло після зими, а й стане початком "білої смуги" для трьох уродженців зодіакального кола. За словами астрологів, позитивні зміни чекають Тельців, Левів і Водоліїв.

Телець

Березень виявиться для Тельця виключно плідним. Хоча початок може бути трохи нервовим, згодом усе стане кращим. Насамперед зосередьтеся на роботі. Цей місяць буде дуже ефективним у професійній діяльності. Потрібні люди запропонують вам посаду вашої мрії, що помітно покращить фінансове становище. До вас потече багато грошей.

Лев

Леви в березні досягнуть великих успіхів у особистому житті. Самотнім людям цього знаку зодіаку варто чекати на зустріч зі справжнім коханням. Ви відразу відчуєте, що це те, на що ви так довго чекали. Леви, які перебувають у довгострокових стосунках, ось-ось вступлять у наступну стадію. Ви почнете перші розмови про одруження та створення сім'ї. Позитивні часи у березні очікують на Левів і у сфері спілкування. Ви зможете легко порозумітися буквально з ким завгодно. Це відкриє багато можливостей для встановлення нових контактів.

Водолій

У березні на Водоліїв чекає низка успіхів на роботі. Ви почнете місяць із великого бонусу за високі результати. Але це ще не кінець. Керівництво довірятиме вам ще більше, ніж раніше. З цієї причини ви можете розраховувати на відрядження за кордон. Грошові вливання дадуть вам можливість реалізувати свої мрії про відпочинок. До рук Водолія потрапить практично ідеальна пропозиція високого рівня. Не зволікайте жодної хвилини, навіть якщо це трохи ризиковано. Ви не пошкодуєте.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.