Марс у квадраті з Плутоном перетворить життя на поле битви: особливо постраждають три знаки зодіаку

Енергія, пов'язана з планетою війни, незабаром охопить нас. Квадрат Марса до Плутона дасть волю емоціям. Це космічне явище перетворить життя на поле битви. Особливо постраждають три знаки зодіаку, які опиняться у самому центрі подій, стверджують астрологи.

Квадрат Марса з Плутоном триватиме до 12 жовтня, а пік буде відчуватися вранці 9 жовтня. Астрологи вважають квадрати дисгармонійними аспектами, які виявляють негативні якості пов'язаних із ними планет. Можливі зміни, трансформації та потрясіння.

Марс у квадраті з Плутоном пробудить масу негативних емоцій, що можуть проявитися:

нервозність та схильність до суперечок;

скрупульозність і ревнощі;

тривога та страхи;

агресія та розчарування;

негативні спогади про минуле;

неможливість досягнення угоди;

інтенсивні дискусії, навіть бійки.

Під час квадрата Марс-Плутон можуть проявитися помилки та недоліки. Швидко налагодити ситуацію не вдасться, а інтенсивні дії ще більше посилять проблеми. Єдиний спосіб розрядити обстановку – перевести енергію на фізичну працю, спорт та відпочинок. Ця порада буде найбільш корисною для трьох знаків зодіаку.

Овен та Скорпіон будуть сповнені негативних емоцій. Практично будь-яке погане слово чи грубий погляд можуть вивести їх із рівноваги. Той, хто зараз збирається про щось домовлятися з уродженцями знаків, має набратися терпіння і, бажано, підготуватися до протистояння. Овнам та Скорпіонам загрожують скандали, фінансові втрати та навіть ризик аварій.

Терези можуть бути втягнуті в гущу конфлікту. Будучи природженим посередником, вони часто намагаються погасити суперечки до того, як вони розгоряться. Тепер звичайні заходи не подіють, і Терези будуть змушені взяти активну участь у боротьбі. Це може спричинити сумні наслідки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.