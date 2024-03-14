MacBook Pro чи MacBook Air: що варто знати при виборі

Якщо порівнювати MacBook Pro і MacBook Air, то можна виділити кілька ключових особливостей і переваг, які впливають на зручність користування і виконання різних завдань. UAportal розповів, що варто знати, щоб зробити правильний вибір.

Потужність

Завдяки процесорам вищого класу та здатності виконувати більш інтенсивні завдання, MacBook Pro перевершує MacBook Air за чистою обчислювальною потужністю. Швидкість і ефективність роблять його ідеальним вибором для професіоналів і досвідчених користувачів, яким потрібна бездоганна продуктивність для виконання складних завдань.

Портативність

MacBook Air легший і тонший, що робить його більш підходящим варіантом для користувачів, які надають перевагу мобільності та часто подорожують. Попри тонкий профіль, MacBook Air має повнорозмірну клавіатуру та низку портів для зручності, що робить його ще більш привабливим для користувачів, які перебувають у дорозі.

Дисплей

Що стосується якості дисплея, то MacBook Pro перевершує MacBook Air завдяки дисплею Retina, який забезпечує вищу роздільну здатність і кращу точність передачі кольорів. Він забезпечує більш захоплюючий перегляд, що є перевагою для користувачів, які працюють з контентом високої чіткості або потребують точної передачі кольорів.

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Пам'ять

З точки зору зберігання та пам'яті, MacBook Pro пропонує більше можливостей для кастомізації, з більшим об'ємом пам'яті та конфігурацією пам'яті. Це робить його кращим вибором для користувачів, яким потрібен великий обсяг сховища для роботи або проєктів для хобі, а також для тих, кому потрібно більше пам'яті для багатозадачності та запуску ресурсоємних додатків.

Автономність

Що стосується часу автономної роботи, то MacBook Air вирізняється акумулятором, що робить його кращим вибором для користувачів, які постійно перебувають у русі або працюють в умовах, де доступ до розеток обмежений. MacBook Pro, хоча і пропонує пристойний час роботи від акумулятора, трохи відстає в цьому аспекті.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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