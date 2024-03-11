Кохання та фінансовий успіх: названо два знаки зодіаку, для яких березень стане 'білою смугою'

Березень 2024 року стане часом великого успіху для двох уродженців зодіакального кола, які зможуть примножити свої доходи в рази. Крім того, щастити їм буде і в особистому житті – самотні отримають шанс знайти другу половинку, а ті, хто у парі, вийдуть на новий рівень стосунків.

Риби

Рибам дуже пощастить у березні – удача буде на їхньому боці. На рахунок уродженців знаку надійде велика сума, що стане приємною несподіванкою. Риби отримають також вигідну ділову пропозицію, яка обіцяє додаткові доходи. Вони нарешті зможуть відчути себе впевненіше та розслабитися. Завтрашній день їм буде забезпечено.

Терези

На Терези також чекають хороші новини – перший місяць весни обіцяє їм великі зміни. Уродженці знаку стануть більш відкритими новим почуттям та знайомствам, і результат не забариться. Самотні Терези зустрінуть людину, яка закружляє їм голову – роман може бути дуже бурхливим, тому вже до кінця року уродженці знаку можуть зіграти весілля. Березень стане ідеальною противагою похмурим зимовим місяцям, проведеним вдома без особливого спілкування з людьми та природою.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.