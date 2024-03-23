Кохання, гроші та удача: чотири знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни у 2024 році

Весна 2024 року стане особливою для чотирьох уродженців зодіакального кола – ви або шалено закохаєтеся, або у ваших стосунках знову спалахне вогонь кохання. Більше того, щаститиме і у фінансових питаннях, відкриються нові перспективи, про які раніше могли лише мріяти. Ось хто у списку щасливчиків!

Риби

У вас уже багато років у голові є бізнес-ідея, яку дуже хочеться реалізувати. Зробіть це зараз – розташування зірок показує, що навесні на вас чекає фінансовий успіх. Якщо потрібно ухвалити рішення, прийміть його. Ризик окупиться, буде величезний успіх. Здійсніть свою мрію!

Козоріг

Будьте спокійні, ваші турботи та переживання про здоров'я добігають кінця. Якщо ви перебували на лікуванні, воно дасть бажаний результат. Також надійде дуже вигідна у фінансовому плані пропозиція, яку не можна упустити. Самотні можуть зустріти свою людину, яку не захочуть відпускати.

Водолій

Зірки обіцяють велике щастя у родині. Це може бути як повернення близького члена сім'ї з далекої поїздки чи еміграції, так і розширення сім'ї! Чи має хтось стати батьком/матір'ю/дядьком/дідусем? Зірки не розкривають таких подробиць, але стверджують: радісних моментів буде багато.

Терези

Чекали на підвищення? Тепер це справдиться. Тяжка робота принесе свої плоди. Вас оцінять не лише начальство, а й співробітники. Ваше підвищення можливе як внаслідок одноосібного рішення вашого начальника, так і внаслідок колективного голосування багатьох людей. То, може, вас виберуть на знак визнання ваших багаторічних заслуг?

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.