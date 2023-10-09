Улюбленці фортуни: названо знаки зодіаку, яким судилося щасливе і довге життя

Чи може дата народження визначити наше майбутнє? Астрологи стверджують, що лише три знаки народилися під щасливою зіркою. Вони проживуть довге і щасливе життя і обов'язково досягнуть успіху.

Козеріг

Люди, народжені під цим знаком, мають високе почуття відповідальності. Їх вважають працелюбними та дуже вимогливими до інших. Вони організовані, не схильні до впливу інших і не приймають рішення в останню хвилину.

Завдяки обережності, з якою вони підходять до життя, їхні дії дуже точні. Вони досягають своїх цілей і з часом досягають успіху у вибраній ними сфері.

Стрілець

Люди, народжені під знаком Стрільця, мають полум'яний темперамент і неприборкану жагу пригод. Вони люблять знайомитися з людьми та ставити перед собою нові завдання. Уродженці знаку зазвичай сповнені оптимізму і часто приймають рішення під впливом моменту, але доля прихильна до них, і вони часто виходять із неприємностей неушкодженими.

Близнюки

Близнюки цінують пригоди та не люблять рутину. Вони вважаються надзвичайно товариськими та люблять контакт з іншими людьми. Вони мають позитивний підхід до життя. Уродженці знаку – добрі слухачі і завжди знають, як дати цінну пораду. Їхній оптимізм дозволяє їм швидко розташовувати до себе людей, завдяки чому вдається багато із задуманого. Багато хто вважає їх щасливчиками, адже Близнюки рідко зазнають невдач.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.