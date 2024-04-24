Лимонник на присадибній ділянці: плюси та мінуси його вирощування

Лимонник має природні властивості відлякувати шкідників. UAportal з'ясував, наскільки важливо розуміти як позитивні, так і негативні фактори, перш ніж приймати рішення про вирощування цієї рослини.

Плюси

Природний засіб від комарів

Лимонник ефективно відлякує комарів. Це може створити більш приємне середовище на відкритому повітрі для людей.

Естетична привабливість

Лимонник додає нотку краси ділянці завдяки своїм високим, тонким зеленим стеблам і цитрусовому аромату.

Кулінарне використання

Окрім декоративних цілей, лимонник можна використовувати в кулінарії, додаючи стравам пікантного смаку.

Читайте також: Експерти сказали, коли починати обприскувати дерева від шкідників

Мінуси

Інвазивний ріст

Лимонник має тенденцію до швидкого поширення і може стати інвазивним, якщо його не контролювати належним чином. Його швидкий ріст і здатність поглинати інші рослини може бути недоліком для підтримання збалансованого і доглянутого вигляду ділянки.

Високий рівень догляду

Догляд за лимонником вимагає зусиль і уваги, оскільки він потребує регулярного поливу, обрізки і ділення, щоб запобігти розростанню. Це може бути трудомістким для деяких садівників, які віддають перевагу невибагливим рослинам.

Умови навколишнього середовища

Лимонник процвітає в теплому і сонячному кліматі, а в більш прохолодних регіонах може відчувати труднощі.

Раніше експерти назвали вісім гуманних способів позбутися від слимаків і равликів в саду навесні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!