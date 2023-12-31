Брешуть, маніпулюють і завдають біль: люди цих знаків зодіаку найчастіше скоюють злочини

Деякі знаки зодіаку мають неймовірну здатність маніпулювати. Їм сходить з рук брехня, бо вони знають, як її приховати. Ця тема цікавила дослідників довгі роки, поки вони нарешті не вирішили перевірити зв'язок між датою народження та скоєнням злочинів. Результати дивовижні. Ось хто у списку!

Риби

Риби брешуть та маніпулюють, щоб отримати те, що хочуть. Вони часто кажуть партнерові, що щось неправильно зрозуміли чи витлумачили. Коли їх звинувачують у неправді, Риби це заперечують і репрезентують ситуацію зовсім по-іншому. Найчастіше люди цих знаків зодіаку ще й небезпечні.

Водолій

Люди цього знаку зодіаку постійно шукають захоплюючих вражень та пригод. Вони оточують себе людьми, з якими неможливо нудьгувати. Водолії не люблять стабільності, а рутина їх повільно вбиває. Вони можуть піти на злочини, оскільки ризик – їхнє життя.

Овен

Багато хто захоплюється рішучістю та послідовністю Овнів у досягненні своєї мети. Однак іноді трапляється, що уродженці знаку втрачають контроль над собою і тоді стають вибуховими та імпульсивними. Вони швидко розкривають свій темний бік. Надмірний перфекціонізм з часом починає їх втомлювати, що викликає наростаючу напругу та розчарування. У пориві Овни дуже небезпечні.

Скорпіон

Скорпіон уважний, він все аналізує, помічає деталі та не упускає жодного факту. Його дії добре продумані, тому його так важко викрити у брехні. Скорпіон добре вміє уникати наслідків своїх дій і може швидко змінювати спосіб мислення, щоб пристосуватися до умов, що змінюються. Він часто ревнує у стосунках, і коли щось йде не за його установках, це може закінчитися плачевно.

Риби

Хоча їх вважають чуйними, чутливими та люблячими, вони мають і темну сторону. Схильність до маніпуляцій та шахрайства – фішка Риб. Вони ненавидять критику та самотність. Уродженці знаку використовують інших та дають їм завдання, які вони не хочуть виконувати самі. Риби можуть перекрутити брехню і показати її зовсім в іншому світлі, так що вона стане безневинною та неважливою. Серед них є серійні вбивці.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.