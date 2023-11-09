Русский
English
Лайфхаки

Як зняти втому з очей на роботі: дієві поради

Марина Грамович

Поради для зняття втоми очей

Якщо ви відчуваєте втому очей від тривалого перебування перед екраном або тривалого читання, вам допоможуть декілька простих лайфхаків, які підготував UAportal. Дізнайтеся про ефективні способи зняти напругу і втому очей.

  • Правило 20-20-20

Щоб зняти втому з очей спробуйте практикувати правило 20-20-20. Кожні 20 хвилин відводьте погляд від екранів або будь-якої тривалої роботи і зосередьтеся на об'єкті, розташованому на відстані не менше 20 сантиметрів на 20 секунд. Це допомагає розслабити м'язи очей і зменшити їхню напругу.

Читайте також: Як швидко зняти напругу з очей: ефективні поради

  • Часте моргання

Також допомагає збільшення частоти моргання. Зазвичай, люди рідше моргають, коли зосереджуються на екрані або читають. Це може призвести до сухості і перенапруження очей.

  • Грілка або охолодження

Грілка або охолодження можуть допомогти зняти напругу з очей. Нанесіть теплий або холодний компрес на очі на кілька хвилин. Теплий компрес допоможе розслабити м'язи, а холодний – зменшить набряклість та запалення.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко та швидко розкрити свій потенціал.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Лайфхаки