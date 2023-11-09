Як зняти втому з очей на роботі: дієві поради

Якщо ви відчуваєте втому очей від тривалого перебування перед екраном або тривалого читання, вам допоможуть декілька простих лайфхаків, які підготував UAportal. Дізнайтеся про ефективні способи зняти напругу і втому очей.

Правило 20-20-20

Щоб зняти втому з очей спробуйте практикувати правило 20-20-20. Кожні 20 хвилин відводьте погляд від екранів або будь-якої тривалої роботи і зосередьтеся на об'єкті, розташованому на відстані не менше 20 сантиметрів на 20 секунд. Це допомагає розслабити м'язи очей і зменшити їхню напругу.

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Часте моргання

Також допомагає збільшення частоти моргання. Зазвичай, люди рідше моргають, коли зосереджуються на екрані або читають. Це може призвести до сухості і перенапруження очей.

Грілка або охолодження

Грілка або охолодження можуть допомогти зняти напругу з очей. Нанесіть теплий або холодний компрес на очі на кілька хвилин. Теплий компрес допоможе розслабити м'язи, а холодний – зменшить набряклість та запалення.

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