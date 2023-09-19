Як швидко зняти напругу з очей: ефективні поради

Втома очей – поширена проблема, з якою стикаються багато людей через тривале перебування перед екраном, та займаючись іншими видами діяльності, які перенапружують очі. UAportal підготував статтю, в якій ми розглянемо прості способи зняття втоми очей і зміцнення їхнього здоров'я.

Часті перерви

Щоб зняти втому, важливо робити часті перерви від діяльності, яка напружує очі. Люди повинні взяти за звичку робити короткі перерви кожні 20 хвилин. Під час цих перерв слід зосередити погляд на чомусь віддаленому, щоб дати очам можливість розслабитися і перефокусуватися.

Пристосування робочого місця

Дуже важливо переконатися, що екран комп'ютера розташований на рівні очей і на відстані 50-60 сантиметрів від обличчя. Налаштування яскравості та контрастності повинні бути відрегульовані до комфортного рівня, а також можна використовувати антибліковий екран.

Відео дня

Правильне освітлення також має важливе значення – слід уникати різкого верхнього освітлення, а настільну лампу слід розташувати так, щоб вона освітлювала роботу, не створюючи відблисків і тіней.

Гімнастика для очей

Однією з простих вправ є погладжування долонь. Можна потерти долоні одна об одну, щоб зігрітися, а потім покласти долоні на закриті повіки. Розслаблення і глибоке дихання протягом декількох хвилин дозволяє теплу заспокоїти очі.

Ще одна вправа – закочування очей. Слід подивитися вгору і повільно закочувати очі за годинниковою стрілкою, а потім повторити проти годинникової стрілки. Ця вправа допомагає розслабити очні м'язи і посилити кровообіг.

Читайте також: Три лайфхаки, які допоможуть покращити відносини: "5 мов кохання" та техніки спілкування

Підтримувати належну гігієну очей

Варто уникати тертя очей, оскільки це може ще більше їх подразнити. Замість цього можна використовувати очні краплі, щоб зволожити очі і освіжити погляд.

Під час використання контактних лінз дуже важливо стежити за тим, щоб лінзи були чистими та правильно підібраними, оскільки у разі неправильної посадки чи забруднення це може призвести до перенапруги очей.

Здоровий спосіб життя

Важливо висипатися щоночі, оскільки недосипання може сприяти перенапруженню очей. Збалансоване харчування, багате на фрукти, овочі та омега-3 жирні кислоти, корисне для здоров'я очей. Важливо також пити достатню кількість води протягом дня, щоб уникати зневоднення.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко та швидко розкрити свій потенціал.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!