Квадрат Меркурія та Нептуна кине всім виклик: лише чотири знаки зодіаку вийдуть переможцями

Квадрат Меркурія з Нептуном на початку 2024 року принесе космічні потрясіння. Це астрологічне явище кине нам виклик, але не кожен зможе його прийняти. Лише чотири знаки зодіаку вийдуть переможцями, стверджують астрологи.

За їхніми словами, з 7 січня 2024 року ми зможемо відчути вплив астрологічної системи, якою є квадрат Меркурія та Нептуна. Максимум цього явища буде 9 січня о 02:24. Потім Меркурій зустрінеться з Нептуном під прямим кутом Землі. Енергія цього зв'язку залишиться з нами до 10 січня 2024 року.

Квадрат Меркурія та Нептуна у січні принесе чимало плутанини. З одного боку, енергія спонукатиме діяти, ризикувати і отримувати задоволення, а з іншого – сумніви, перешкоди та нерозуміння. Его і гордість можуть узяти гору, ігноруючи обставини та інших людей.

Меркурій у квадраті підштовхне вас до вказівки на помилки та пошуку власної вигоди. Нептун ускладнить справу і приховає найпростіші та найлогічніші рішення. Ми будемо ходити по колу і почуватись у пастці.

Що не можна робити в цей час:

небажано приймати важливі рішення,

у разі виникнення проблем краще відкласти їх вирішення на потім,

краще підготувати екстрений план, якщо планували подорожі та поїздки,

стежте за своїми словами і не розкривайте секретів,

дискусії можуть легко перерости у конфлікти,

стежте за цифрами у розрахунках.

Під час квадрата Меркурія та Нептуна легко відволіктися, особливо коли справа стосується доказу своєї правоти та здібностей. Зірки вказують, що лише чотири знаки зодіаку успішно пройдуть це випробування.

Січневий квадрат Нептуна і Меркурія буде найпомітнішим у житті Близнюків і Риб, і навіть Дів і Козорогів.

Близнюки будуть використовувати будь-яку можливість, щоб довести свою правоту та перевагу. Хоча уродженці знаку майже завжди досягають успіху, вони можуть відштовхнути інших. Це спричинить у них змішані почуття. Нагорода з'явиться із деякою затримкою.

Риби будуть розриватися між почуттям обов'язку та власними потребами. Квадрат Меркурія та Нептуна дасть їм ідею займатися кількома справами одночасно і поєднувати протилежні світи. Цей виклик видасться переможним, адже Риби доб'ються того, про що мріяли. Проте зрештою може виявитися, що вони повноцінно і не відпочивають, і не працюють.

Земні знаки зодіаку, Діви та Козероги виявляться в незвичайній ситуації під впливом квадрата Меркурія з Нептуном. Вони можуть бути втягнутими у конфлікт, суперечку чи обирати переможця у змаганні. Навіть незважаючи на те, що вони можуть відчувати сильний дискомфорт, уродженці знаків отримають багато користі. Їх вроджене почуття справедливості та об'єктивності, а також критичний погляд будуть гідно оцінені.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.